قاد كمين محكم أعده مواطن حول جبل عسعس بين محافظتي عفيف وضرية، إلى القبض على ذئب حي انتقاما منه بعد قضى على أكثر من 30 رأسا من ماشيته وماشية جيرانه.



وأوضح صاحب الماشية ويدعى عبدالله العتيبي، أنه خالف العرف السائد في المجتمع حول ذلك الحيوان، بالترصد له وقتله، رغم استمرار تسلله كل فترة وقتل مجموعة من الأغنام، حتى تمكن من القبض على الذئب حيا.



وأضاف وفقا لـ "سبق" أنه توقع أن يقوم الذئب بمهاجمة ماشيته من مكان معين، مشيرا إلى أنه نصب له هذه المرة فخًّا في المكان المتوقع؛ ووقع في المصيدة وقُبض عليه حيًّا، بغرض تسليمه لإحدى المحميات الحيوانية أو حدائق الحيوان.



وأبان العتيبي أنه بمجرد صيد الذئب حيا، تم إخضاعه للعلاج البيطري عن طريق طبيب وعلاجه من الإصابة التي لحقت به، ومن ثم تم نقله لقفص أعده له في استراحته للعناية به وإيقاف خطره عن الماشية في المنطقة.