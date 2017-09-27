تسابق عدد من الأشخاص على سلخ ناقة وتقطيعها للحصول على لحمها بعد أن صدمتها مركبة مسرعة.

وأظهر مقطع فيديو متداول قيام أكثر من 7 أشخاص بتقطيع أجزاء من الناقة، التي تم ذبحها بعد أن صدمتها المركبة، فيما كان الشخص الذي صدمها متواجدًا بالموقع بانتظار وصول دورية الأمن.

وقام أحد الأشخاص بالحصول على رجل الناقة وحملها وغادر الموقع مسرعًا، وسط دهشة من المتورط في صدم الناقة.

وتباينت ردود فعل المغردين على هذا التصرف بين مؤيد يرى أن الاستفادة بلحم الناقة لا ضرر فيه طالما تمت تذكيتها بطريقة شرعية، فيما رأى المعارضون أن الأمر يجب أن يتم بشكل وأسلوب أرقى من هذا التعامل، حيث يمكن إهداء لحمها للجمعيات الخيرية أو انتظار موافقة صاحبها.

ولم يتضح من المقطع تاريخ ولا مكان وقوع الحادث.