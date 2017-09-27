أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي الكهربائي ذاتي القيادة، والذي يمكنه نقل شخصين، وذلك بالقرب من حديقة شاطئ جميرا، وبحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.



ويمتاز التاكسي الجوي الكهربائي، وهو من صناعة شركة "فولوكوبتر"، بمواصفات أمان عالية، حيث يعمل بـ 18 مروحة، تضمن له الطيران والهبوط الآمن، إضافة إلى الطيران الذاتي الآلي، الذي يتيح نقل الأشخاص دون تدخل بشري، أو الحاجة إلى رخصة لقيادته.



وتوجد في التاكسي الجوي مظلة هبوط للمركبة للطوارئ، و9 بطاريات مستقلة، يمكن شحنها خلال ساعتين، كما يتميز التاكسي بفخامة التصميم من الداخل، ومقاعده مصنوعة من الجلد، كما تنخفض نسبة الضجيج به لأقل مستوى، وتصل مدة الطيران إلى 30 دقيقة، بسرعة من 50 - 100 كيلومتر/ ساعة.



وأوضح مطر الطاير رئيس هيئة الطرق، أنه سيتم تحديد قوانين تشغيل التاكسي، ومساراته وممراته الجوية، ونقاط الإقلاع والهبوط، ومعايير ومواصفات المشغلين لهذه الخدمة في دبي، وتحديد مواصفات ومعايير الأمن والسلام، على أن يتم تقديم الخدمة عبر التطبيق الذكي المتكامل