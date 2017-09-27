كشفت لجنة التحقيق الروسية اليوم أنها اعتقلت رجلًا يبلغ من العمر 35 عامًا بمدينة كراسنودار، يشتبه في قيامه بقتل امرأة بمنزل مهجور في وقت سابق من الشهر الجاري بعد شجار وهما في حالة "غير طبيعية".

جاء ذلك في أعقاب تقارير بوسائل إعلام محلية روسية دارت بشأن العديد من حالات أكل لحوم البشر في كراسنودار.

ووفقًا لسكاي نيوز فقد قال المحققون: إن عمال البناء عثروا على هاتف في موقع الحادث عليه صور للرجل ومعه أجزاء من جسم بشري.

أضافوا أنهم فتشوا منزل الرجل وعثروا على أجزاء من الجثمان في جرار بها محلول ملحي، كما عثروا على قطع لحم "غير معروف أصلها" في المطبخ، غير أن المحققين امتنعوا عن وصفها بأنها قضية أكل لحوم بشر، قائلين: إنهم لا يزالون يختبرون العينات.