نجت إمرأة بأعجوبة بعد أن عبرت سكة حديد الترام في خاركيف في اوكرانيا، وهي منشغلة بهاتفها، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وتظهر المرأة (40 سنة) في مقطع الفيديو الذي نشره الموقع وهي تسير باتجاه سكة الحديد منشغلة بهاتفها وغير منتبهة للترام القادم. فصدمها القطار بقوة أمام أنظار المارة، ورماها على الأرض وسحب جسدها على طول سكة الحديد.

وأكّدت التقارير المحلية أنّ المرأة تجاهلت أضواء التحذير واللافتات لأنّها كانت منشغلة بالنظر إلى هاتفها، وأضافت التقارير أنّ ساقها اليمنى قطعت لحظة الحادث وغرق جسدها ببحر من الدم. وقد نقلت إلى المستشفى حيث خضعت لعملية جراحية.