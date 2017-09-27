أن يرفع أب دعوى قضائية لرؤية أبنائه هذا هو ما يحدث في مجتمعاتنا، لكن أن يرفع ابن دعوى قضائية ضد والده من أجل رؤيته، تلك سابقة لم تحدث في مصر من قبل، يوسف محمد صاحب أول قضية رؤية ضد والده، الفتى البالغ من العمر 18 عاما.

يوضح يوسف سبب تعلقه بوالده منذ صغره، مؤكدا أن والده كان يقوم بدور الأب والأم معا، مبينا أن والده انفصل عن والدته عندما كان عمره 11 عاما، وتزوج من امرأة أخرى.

وواصل صاحب أول قضية رؤية ضد والده حديثه لبرنامج تلفزيوني على احدى الفضائيات المصرية قائلا: «بابا اتجوز واحدة تانية وخلف منها ونسيني، وكنت باتصل عليه بيتحجج إنه مسافر، إحنا صفحة في حياته واتقفلت، وأنا مش عاوز فلوس منه، نفسي أشوفه».

وعن سبب انفصال الأب عن والدته، قال: «أي زوج وزوجة يحدث بينهما خلافات لكن ما توصلش إنه ينسى عياله»، مشيرا إلى أنه قام بتدشين هاشتاج «أنا مش داخل امتحانات الثانوية العامة»، لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب بعد والده عنه، ووجه يوسف رسالة لوالده قال فيها: «بقول لبابا لما ربنا يفتكرك، ربنا هايحاسبك عن الأمانة اللي أخدتها».