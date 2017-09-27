تمكنت امرأة من خداع السلطات البريطانية لمدة 15 عاما على أنها معاقة لتحصل على مزايا وفوائد للمعاقين في بريطانيا، قبل أن يتم كشف أمرها.

السيدة اسمها ليندا هوي (58 عاما) كانت قد حصلت على إعانة عجز مالية قدرها 65244 جنيها إسترلينيا، واستخدمت سيارة خاصة بالمعاقين لتجنب دفع رسوم قدرت بـ 15690 جنيها إسترلينيا طوال هذه السنين.

وقد كشف أنها لم تكن مخادعة فحسب، بل انها تعمل ومنذ العام 1997 وبأجر، وهو ما أخفته أيضا مدعية أن إعاقتها تمنعها من ممارسة أي عمل.

وقال لها القاضي في محكمة ستافورد مايكل إلسوم إنها «شخص لا يمكن الوثوق بكلمته».

وقد حكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين، كما تم منحها حظر تجوال إلكترونيا لمدة 6 أشهر.