واصلت فرق وأندية دوري كرة القدم الأميركية، التعبير عن احتجاجها على الانتقادات التي وجهها الرئيس دونالد ترامب للاعبين الذين يرفضون الوقوف للعلم الأميركي، وطالب بطردهم.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن مالك نادي «دالاس كاوبوايز»، الذي يعد من أغنى الأندية في العالم، قد انضم للاعبي الفريق في الجلوس على الركبة قبل عزف النشيد الوطني قبيل مباراتهم مساء أمس الاول في أريزونا، ووقف «جونز» والمدرب ومساعدوه واللاعبون والمسؤولون بالنادي مصطفين وشابكين أذرعهم خلال وجودهم في الملعب، وقبل عزف النشيد الوطني ركع «جونز» واللاعبون والمدربون قبل أن يعاودوا الوقوف مرة أخرى، بينما كانت أيديهم ما زالت متشابكة.

كانت حركة الجلوس على الركبة خلال عزف النشيد الوطني قد بدأت كرمز للاحتجاج العام الماضي، عندما قام اللاعب كولين كابيرنيك بالجلوس على ركبتيه أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي للتعبير عن احتجاجه على المعاملة العنصرية ضد المواطنين من أصول أفريقية، وكانت رابطة لاعبي اتحاد كرة القدم الأميركية قد هاجمت «ترامب» بسبب ما قاله في تغريدته قبل يومين، ورأوا أنه تجاوز الحدود، ووصفوا تصريحاته بأنها صفعة لأبطال حركة الحقوق المدنية الأميركية.