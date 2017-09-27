أوقفت السلطات الروسية زوجين يشتبه في أنهما قتلا سيدة وأكلاها.

ويبدو أن الصور التي التقطاها وتظهر فيها أشلاء جثة مقطعة فضحتهما، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وفي التفاصيل، أنه في مطلع سبتمبر وقعت مشادة بين رجل في الخامسة والثلاثين وزوجته مع سيدة التقيا بها، فقتلها وقطع جثتها، بحسب ما جاء في بيان صدرعن لجنة التحقيق، وهي الهيئة المكلفة بالقضايا الكبرى في روسيا.

والتقط الرجل صورا بكاميرا هاتفه النقال تظهر فيها الجثة المقطعة لضحيته.

وبعد ثلاثة أيام، عثر عمال على الهاتف فأبلغوا الشرطة، وفقا للمصدر نفسه.

كما عثرت الشرطة بحسب ما نشرته العربية نت في بيت الزوجين على «أشلاء من الجثة موضوعة في ماء مملح» وعلى طعام ولحم «مجهول الأصل» يعمل خبراء على تحديد ما إذا كان لحما بشريا، بحسب البيان.

أما الطامة الكبرى، ففيما نقلته وسائل إعلام روسية بأن الزوجين يأكلان لحوم البشر منذ مدة، وأنهما مسؤولان عن عدد من جرائم القتل.

لا بل إن الرجل المدعو ديميتري بشكاييف اعترف لدى التحقيق معه بأنه بدأ بأكل لحوم البشر منذ العام 1999.

وقد عثرت الشرطة على صورة رأس موضوع في طبق محاط بالليمون، وتعود فعلا للعام 1999.

كما عثرت على 7 رزم من اللحوم البشرية في ثلاجة الزوجين، بالإضافة إلى «جلود» بشرية.