وصلت نسبة مشاهدة كليب «Perro Fiel» للنجمة العالمية شاكيرا والمغني نيكي لـ51.5 مليون مشاهدة على موقع الفيديو الشهير «يوتيوب»، رغم إطلاقه منذ 11 يوما، ومازال الكليب يحصد المزيد من النجاحات بعد تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة «فيسبوك» و«تويتر»، حيث أكد عشاق شاكيرا أن نجمتهم المفضلة تبدو مذهلة وخاطفة للأنظار كعادتها.

يذكر أن كليب «Perro Fiel» تم تصويره في برشلونة بإسبانيا، وأخرجه جاومى دي لا إجوانا، وهو إنتاج مشترك بين شاكيرا ونيكي جام وساجوهايت بلاك، وهي الأغنية الرابعة التي تم إصدارها من ألبوم شاكيرا «El Dorado».