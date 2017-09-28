مواطن سعودي يوثق قيام فتيات بقيادة السيارة بعد نصف ساعة من القرار التاريخي

مهارة فتاة في القيادة تنقذ سائقها الخاص من موقف محرج في شارع بالرياض

ضجت قاعة الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، بالتصفيق على قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وذلك فور قيام مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي بإعلان الخبر.



ووقف المعلمي أمام الحاضرين بقاعة الأمم المتحدة، معلنا صدور المرسوم الملكي وسط سعادة بالغة، واصفا إياه باليوم التاريخي للمجتمع السعودي رجالا ونساء، وقابله الحضور في القاعة بالتصفيق للقرار.





وبعد أقل من ساعة من إصدار الملك سلمان الأمر السامي التاريخي ، ضجت مواقع التواصل الإجتماعي ، بمقاطع فيديو تظهر قيام فتيات بقيادة سيارات في الشوارع الحيوية بالمملكة.

وتداول النشطاء أحد المقاطع الذي وثق ظهور مواطن سعودي وهو ينادي على الفتاة التي تقود السيارة الأخرى قائلًا: " مو الآن القيادة يا أختي لسه ما صدرت لك رخصة قيادة".



كما تداول النشطاء مقطع آخر وثق مهارة فتاة في قيادة السيارة، وتمكنها من مساعدة سائقها الخاص في تخليص السيارة من موقف حرج.

وأظهر المقطع الذي صور من نافذة بناية مطلة على ساحة مليئة بسيارات مركونة بشكل عشوائي في شارع العليا وسط مدينة الرياض الفتاة وهي تقود السيارة لإخراجها من المواقف بعدما عجز السائق عن ذلك، بسبب ضيق المكان بين إحدى السيارات المركونة وحاجز خراساني. واستطاعت الفتاة بمهارة عالية تخليص السيارة وإخراجها، ثم ترجلت بعد ذلك من مقعد السائق وعادت إلى المقعد الخلفي بسرعة.





وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد أصدر مرسوما بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارة للمرأة، حيث قوبل القرار بترحيب واسع داخليا وخارجيا.

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