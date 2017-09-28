

بعد دقائق من صدور الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارات داخل المملكة توالت ردود أفعال السياسيين والمشاهير بالمملكة والعالم الذين أشادوا بهذا القرار التاريخي والمهم للسعوديات. ، وتصدر هاشتاج # الملك _ينتصر_لقيادة_ المراة الوسوم الأعلى تداولاً عبر مواقع التواصل ، وضج تويتر بتغريدات تبارك للسعوديات هذا القرار وتشكر الملك عليه.



وتفاعل الفنان السعودي ناصر القصبي مع قرار الملك سلمان، وغرد القصبي في حسابه على"تويتر" ممازحًا النساء قائلاً: "تعديل نقابك سبب انقلابك". وكتب القصبي تحت هاشتاغ #الملك_ينتصر_لقيادة_المرأة: "الله يعينكم عاد يالحريم بعد هالقرار تزهبوا.. نبي نطقطق عليكم على هالموضوع سنه كاملة.. عزيزتي.. تعديل نقابك سبب انقلابك".

كماغردت ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا ، مرحبة بالقرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.



وقالت إيفانكا،عبر حسابها على تويتر : "هذه الخطوة الهامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت "اليوم كان تاريخيا للمرأة في السعودية، إذ صدر قرار برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة".



ونرصد لكم في هذا الموضوع أبرز التغريدات التي نشرها المشاهير عبر موقع التدوين المصغر تويتر: