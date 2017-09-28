أضافت خدمة التراسل المصور سناب شات ميزة جديدة توفر للمستخدمين إمكانية إظهار السماء في أوقات مختلفة من اليوم، تضاف إلى سلسلة من المزايا التي تدمج تقنية الواقع المعزز مع الخدمة.



وتتوفر الميزة الجديدة، التي أطلقت عليها الشركة اسم “مرشحات السماء” Sky Filters، على تطبيق سناب شات لنظامي أندرويد وآي أو إس، وهي تسمح بتحويل السماء لتبدو الصورة وكأنها التقطت وقت الغروب أو الشروق أو خلال الليل، وذلك من خلال تغيير لونها وإضافة غيوم أو نجوم.



ولإضافة "مرشحات السماء"، يتعين على المستخدم تضمين السماء في الصورة ليتعرف عليها التطبيق، ويمكن الوصول إليها من خلال التمرير على الشاشة بعد التقاط الصورة، إلى جانب المرشحات التي تظهر بعد التصوير بما في ذلك تغيير النمط اللوني أو إضافة درجة الحرارة والوقت أو السرعة.



يُشار إلى أن الميزة الجديدة تأتي في إطار تعزيز حضور تقنية الواقع المعزز في التطبيق، إذ أضافت في الآونة الأخيرة ميزة دمج 3D Bitmoji وهي رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد تحاكي شكل المستخدم وتتفاعل مع المحيط، وقبلها أضافت ميزة “عدسات العالم” World Lenses التي تسمح بإضافة أجسام ثلاثية الأبعاد، مثل قوس قزح للمشهد.



وتسعى سناب شات إلى تعزيز تطبيقها بالمزايا الجديدة، خاصةً بعدما انخفض عدد تنزيلات التطبيق خلال الشهرين الأولين من الربع الثاني من عام 2017 بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير بوضوح إلى أن فيسبوك تمكنت حقاً من تحقيق هدفها في صرف المستخدمين عن التطبيق.



ويتيح تطبيق سناب شات للمستخدمين تبادل رسائل مؤقتة، إضافة إلى الصور والفيديو، ولكن خلال السنوات الماضي، عملت الشركة الأميركية المالكة للتطبيق على إعادة التموضع والتحول إلى شركة متنوعة المنتجات، حتى إنها غيرت اسمها من سناب شات إلى سناب لتؤكد على أنها ليست شركة للتراسل فقط.