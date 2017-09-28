كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن تسجيل لمكالمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببرنامج إذاعي قديم، وصف فيه الأميرة ديانا بالمجنونة، مشيرًا إلى أنه كان ليضاجعها متى أتته الفرصة.

وأدلى رجل الأعمال الملياردير بهذه التصريحات المثيرة للجدل خلال حوار هاتفي مع البرنامج الإذاعي “نكتة صادمة” للمذيع الأمريكي “هوارد ستيرن”.

ووفقًا للصحيفة، تأتي هذه التسريبات المثيرة للجدل، بعد أن ظهرت هذه الادعاءات في العام الماضي عندما نفى المرشح الرئاسي آنذاك قول إنه كان بإمكانه مضاجعة “أميرة القلوب”.

ولكن يبدو أن التسجيل الصوتي الذي يعود للعام 1997، أي بعد أشهر فقط من وفاة ديانا، يناقض تصريحات الرئيس.

وتم إرسال التسجيل الصوتي من مجهول إلى موقع "فاكتباس"، حيث يمكن سماع صوت المذيع “هوارد ستيرن” وهو يسأل ترامب: “لماذا يعتقد الناس أنك مغرور لقول إنك كنت تستطيع مضاجعة الأميرة ديانا؟ كنت ستفعل ذلك، أليس كذلك؟ هل كنت ستضاجعها؟، ويرد ترامب: "أعتقد ذلك".

وفي نفس المقابلة مزح ترامب بشأن إعطاء ديانا اختبار فيروس نقص المناعة البشرية قبل مضاجعته، وهو الأمر الذي ادّعت صحيفة “ذا نيويوركر” أنه يجبر النساء عليه قبل ممارسة الجنس معهن.

وكان الرئيس الحالي للولايات المتحدة ضيفًا منتظمًا على برنامج "ستيرن" الإذاعي، في مقابلة أُجريت في عام 2000، سأل المذيع ترامب مرةً أخرى عما إذا كان سيحاول إغراء ديانا.

وفي تسجيل منفصل، يسأل ستيرن "هل كنت ستضاجعها؟" ويرد عليه ترامب: "دون تردد حتى"، وأضاف "إنها جميلة كعارضات أزياء".



وقد سبق أن ادّعت المذيعة التلفزيونية “سيلينا سكوت” أن ترامب لاحق الأميرة ديانا إلى درجة “المطاردة”، وقالت إنه كان يُقلق الأميرة الراحلة.

وفي صحيفة "صنداي تايمز" كتبت المذيعة في العام 2015: “كان يرسل للأميرة ديانا في قصر كنسينغتون الكثير من باقات الورود باهظة الثمن، فيبدو أن ترامب كان يرى ديانا كهدف كبير. ومع تراكم الورود في شقتها أصبحت قلقة بشكل متزايد حول ما يجب القيام به، وبدأت تشعر كما لو كان ترامب يطاردها”.

وأضافت: "عندما توفيت الأميرة في حادث مأساوي في باريس في عام 1997 قال ترامب لأصدقائه إنه يندم على عدم مواعدتها، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أنه لديه فرصة للحصول على علاقة رومانسية معها”