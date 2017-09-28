حصدت امرأة صينية تدعى "لوه" شهرة عالمية واسعة بسبب قدرتها ومهارتها على تسلق منحدرات جبلية خطرة بهدف الترفيه، دون حبال أو أية معدات للسلامة.

وأوردت صحيفة "تشاينا تودي" أن لوه دينغبينغ "37 عاماً" كسرت المعايير الاجتماعية في بلادها وحملت لقب المرأة العنكبوت خاصة ان هذه المهنة المتوارثة حكر على الرجال فقط. ولان والدها لم ينجب الذكور كان عليها ان تحمل ارث العائلة وتحترف هذه المهنة الخطرة

بدأت لوه تسلق المنحدرات بالقرب من قريتها عندما كانت بعمر 15 عاماً من عمرها. وفي البداية، شعرت بالخوف، وكانت بالكاد قادرة على التحرك فوق المنحدر، لكنها مع الوقت، بدأت إتقان المهارة. وفي النهاية، أصبحت قادرة على تسلق الصخور العملاقة بدون أي معدات، ليتحول الأمر إلى إجراء روتيني بالنسبة لها وتعمل لو في هذا المجال من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءاً، مقابل راتب شهري 3.000 يوان "458 دولاراً".

ولطالما تسلق الرجال من شعب مياو المنحدرات الجبلية الحادة لعدة قرون، وطوروا هذه المهارة في الأصل، كجزء من تقاليد دفن الأموات، وذلك بهدف رفع التوابيت على المنحدرات، ووضعها في كهوف صغيرة، أو بمجرد تعليقها على المنحدر، بحسب موقع أوديتي سنترال.