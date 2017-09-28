عثر مقيم سوداني في مدينة خميس مشيط السعودية، على حقيبة بها مصوغات ذهبية وألماس قيمتها نحو ربع مليون ريال فأعادها لصاحبها، مقدماً نموذجاً حياً على الأمانة في التعامل.

وأوضح المقيم ويدعى عبده عبدالرحيم مصطفى أنه أثناء عودته من عمله شاهد حقيبة تسقط من سيارة مسرعة، فقرر حمل الحقيبة وأخذها إلى منزله ليتفاجأ عند فتحها بوجود كمية من الذهب والمجوهرات إضافة إلى مبلغ نقدي فيها وبطاقة هوية.

وأضاف مصطفى، وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية أنه حاول البحث عن صاحب الحقيبة مستعيناً بصديق له، حيث تمكن من الوصول إليه وتسليمه أمانته، ما جعل المواطن صاحب الحقيبة يشكره على ذلك ومنحه مبلغاً من المال مكافأة له على أمانته.