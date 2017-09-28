تكثف السلطات المحلية استعداداتها في بالي أهم الجزر السياحية في إندونيسيا تحسبا لثوران بركاني محتمل في أي وقت، وذلك عبر تجهيز عشرة مطارات لاستقبال السياح ونحو مائة حافلة لإجلاء المسافرين.

ويسجل نشاط بركاني لافت منذ الشهر الماضي في قمة اغونغ على علو أكثر من ثلاثة آلاف متر وعلى بعد حوالي 75 كيلومترا من الوجهتين السياحيتين الرئيسيتين كوتا وسيمينياك، وسط مخاوف من أن يدخل البركان في حالة ثوران للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن.

وحتى الآن، لا يزال المطار الدولي في دنباسار عاصمة بالي التي تستضيف سنويا ملايين السياح الراغبين في التمتع بشواطئها الخلابة المعروفة بأشجار النخيل، في منأى عن هذه المخاطر. لكن بلدانا كثيرة في منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ بينها سنغافورة واستراليا أصدرت توصيات لمسافريها بتوخي الحذر.

وفي استباق لاحتمال الثوران، تعتزم السلطات الاندونيسية تحويل مسار الطائرات المتجهة إلى بالي نحو عشرة مطارات أخرى بينها خصوصا في جزيرة لومبوك المجاورة وأيضا إلى العاصمة جاكرتا في جزيرة جاوا.

وقال وزير النقل الاندونيسي بودي كاريا سومادي إن «مسار الطائرات سيحول إلى المكان الأقرب».