أظهر مقطع فيديو صادم، لحظة قيام شخصين باختطاف فتاةٍ في سنّ المراهقة، بعد الإعتداء عليها وعلى والدتها، في أعقاب وعدٍ قطعه والدُها لأحدهما بأن يتزوّج ابنته.

ووقعت الحادثة في إحدى قرى ولاية “راجاستان” شمال الهند.

ويظهر في الفيديو، الخاطفان وهما يعتديان على الأم وابنتها بعنف، حيث قام أحدهما بشدّ الأولى من شعرها، وطرحها أرضاً موجّهاً لها عدّة لكمات عنيفة على رأسها، بينما حاولت الفتاة الهرب منهما قبل أن يتمكّنا من الإمساك بها.

وحاولت والدة الفتاة اليائسة منع اختطافها، وظهر طفلٌ صغير يعتقد أنه الأخ الصغير للفتاة – كان يبكي ويصرخ مما يحدث أمامه.

وبعد ذلك، اقتاد الخاطفان وأحدُهما “العريس الموعود” من قبل والد الفتاة، إياها إلى جرارٍ زراعيّ قريب، بينما لحقتهما الأم في محاولةٍ أخيرةٍ لمنع اختطاف ابنتها.

وذكرت وسائل الاعلام الهندية ان والد الفتاة “عماد خان” قد وعد رجلاً يدعى “شوكت”، وهو احد الخاطفيْن، بأنه سيزّوجه ابنته، وقد جاء لاخذ عروسته، لكنّ والدتها أرادت أن تبقى في المنزل حتى تصل إلى سن الزواج القانوني.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الأم قد أبلغت الشرطة عن اختطاف ابنتها أم لا.