أعاد رواد الانترنت نشر فيديو لمقابلة للفنانة الاماراتية أحلام ، أجريت في آواخر شهر يونيو من العام 2016، أعربت فيها عن رفضها قيادة المرأة في السعودية.

وفي الفيديو، بررت أحلام رأيها السلبي هذا بالقول: "أشعر أن هذا البلد له قدسية، القرار ليس عندي في السعودية، و أتخيل سيدة تقود السيارة وتقول لصديقاتها هيا بنا نذهب للعمرة .. أمر غريب .

ولفتت أحلام في الفيديو الى انها تشعر بالراحة ولديها سائق خاص بها.

وعندما سألها الإعلامي “ما الحل إذا كانت السيدة غير قادرة مادياً على توظيف سائق خاصّ؟" قالت له "اذا لم يكن لديها قدرة لإحضار سائق لن يكن لديها قدرة لشراء سيارة."