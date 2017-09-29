في مثل هذا اليوم من عام 2005 تم عرض الحلقة 163 والأخيرة من توم وجيري بعنوان "حارس الكاراتيه".

وفي هذا السياق دعونا نقدم لكم بعض المعلومات التي قد لا تعرفوها عن هذا المسلسل الشهير.

1 - على الرغم من أننا جميعاً تابعنا المسلسل على شاشات التليفزيون، إلا أنه في بداية انطلاقه كان يعرض في دور السينما الأميريكية فقط .

2- أول حلقة من المسلسل تم عرضها في عام 1940م.

3-أحد أسباب نجاح المسلسل هو اعتماده على النجاح البصري بنسبة 95% و5% فقط على الحوار والكلام.

4- خلال فترة عرضة فاز المسلسل بـ 7 جوائز أوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

5-في عام 2000 تم أختيار المسلسل من قبل مجلة TIME الأميريكية كواحد من أفضل المسلسلات الكارتونية على مر التاريخ .

6 - شخصية مامي – Mammy للسيدة السمراء السمينة التي لم يظهر منها سوى الجزء العلوي خلال 3 حلقات فقط هي للممثلة الاميريكية هاتي ماكدانيال، وهي التي طلبت عرض جسدها دون وجهها، وذلك لتثير فضول الأطفال.