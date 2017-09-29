نشر نشطاء إيرانيون، مقطع فيديو يظهر فيه سائق سيارة جرة في مدينة أصفهان وسط البلاد، يشد زوجته على غطاء محرك السيارة ويسير بسرعة، عقاباً لها، بسبب خلاف نشب بينهما، حسب تصريح مسؤول حكومي.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة بعد أن تم تسجيله وبثه عن طريق سائق آخر كان يسير بجانب سيارة الأجرة، حيث كانت امرأة مربوطة فوقها، تستنجد بزوجها السائق كي يتوقف عن السير.

ولم يستجب الزوج السائق الذي وصفه كثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالوحشي إلى #استغاثة_زوجتهالتي لا حول لها ولا قوة، سوى أنها تتشبث بكل قوة خوفاً من السقوط الذي كان يؤدي إلى موتها.



وأشار بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحادثة وقعت في أول يوم افتتاح المدارس في إيران (قبل يومين)، مما يشير إلى أن الخلاف بين العائلة قد يكون نشب لأسباب مالية تعاني منها العائلات الفقيرة في البلاد، لاسيما في هذا الوقت حيث يتوجب عليها شراء الملابس الجديدة والكتب والأدوات المدرسية لأبنائها.

وقال البعض إن الزوجة لم تكن مربوطة بل حاولت منع حركة زوجها السائق، وألقت نفسها على السيارة لكن الزوج دون الانتباه إلى الخطورة التي يمكن أن تشكلها على زوجته، سار في عربته بطريقة أثارت ضجة اجتماعية في #إيران.

وأفاد مسؤولون إيرانيون إلى اعتقال الزوج بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء، حسب ما جاء في وكالة إيسنا الإيرانية.

وحول مصير المرأة قال جهانكير كريمي، مساعد مركز الشرطة في أصفهان، إنه تم نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح إثر سقوطها من السيارة.