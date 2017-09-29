التقطت عدسات المصورين فيديو طريفاً للأمير هاري، أثناء حضوره إحدى مباريات الكرة الطائرة، بينما يتعرض "للسرقة" بيد طفلة لا تتعدى الثلاثة أعوام.

فبينما كانالأميرهاري منهمكاً وهو يتحدث لصديقه الجالس بجانبه، يتابع سير المباراة ويتناول "الفيشار" بيده، بدأت الطفلة "إيميلي" في سرقة حبات "الفيشار" واحدة تلو الأخرى.

واستغرق الأمر بعض الوقت إلى أن لاحظ الأمير هاري ما تفعله "اللصة الصغير"، فبدأ في مزاحها.

الفيديو اللطيف تم التقاطه خلال مباراة لكرة الطائرة بين بريطانيا والدنمارك في تورونتو بكندا، والتي كان يحضرها الأمير هاري، الابن الأصغر لولي عهد المملكة المتحدة #الأمير_تشارلز من زوجته الأولى #الأميرة_ديانا أميرة ويلز

وبحسب صحيفة "ميترو" البريطانية، فإن الطفلة "إيميلي" هي ابنة الرياضي السابق دايفيد هينسون، وكانت تجلس على أرجل والدتها بجانب الأمير هاري خلال المباراة.