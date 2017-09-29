صممت شركة "Ocean Submarine – أوشن سبمارين" الهولندية غواصة فاخرة تصحب اليخوت وربما تمثل التوجه المقبل للأثرياء لما تحويه من وسائل ترفيهية عديدة، وتم تجهيزها بمطبخ وساحة استراحة ومكتبة.
يصل طول الغواصة إلى حوالي 19 مترا بينما تقدر تكلفتها بحوالي 26 مليون دولار، وتعمل بمحركين كهربائيين قدرتهما 400 كيلوواط يمكنهما دفعها نحو عمق 150 متر.
وتناسب هذه الغواصة حياة المشاهير والساسة الذين يريدون الاستمتاع بعطلاتهم بعيدا عن أعين الصحافة، وتتميز بخفة وزنها ومناورتها الفائقة.
وأوضح المدير التنفيذي للشركة "كارتن فان إيك" أن "أوشن سبمارين" تستهدف الشخصيات فائقة الثراء مؤكدا على أن الغواصة توفر الخصوصية والرفاهية والحياة تحت الماء