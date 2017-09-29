تربعت الممثلة الأميركية صوفيا فيرغارا على عرش الأعلى دخلا في التلفزيون لعام 2017 بحسب مجلة Forbes الأميركية، وللسنة السادسة على التوالي، حيث انها حصلت على 41.5 مليون دولار، قبل الضرائب والرسوم، إلا أن المسلسل الأميركي الكوميدي Modern family الذي تجسد فيه شخصية غلوريا بريدجيت، يمثل فقط ربع دخلها، حيث ان أرباحها تصل عن طريق الدعايات والصفقات والحملات الدعائية.



علما أنها طورت عملها الإعلاني، وأصبحت تركز على منح التراخيص، بدلا من الإعلانات التجارية لدعم شركة معينة، لتتمتع بحصة من مبيعات المنتج بدلا من الاكتفاء بالترويج له. وهي تعمل بترويج العطور، وفي مجموعة من الأثاث وآلة صنع القهوة التي ساعدت في تصميمها مع SharkNinja.