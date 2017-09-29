ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر مسجل على لوائح الناخبين كامرأة منذ 8 سنوات.

وتظهر المعلومات المتعلقة بالناخبين في نيويورك أن المستشار الرئاسي، الذي يذكر ملفه كل شيء عنه من السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط إلى مكافحة أزمة الافيونيات في الولايات المتحدة، مسجل «أنثى».

وقد نشر موقع «ويرد» صورة عن هذه المعلومات.

وهي ليست المرة الأولى التي يسقط فيها رجل السياسة الشاب هذا في الإجراءات البيروقراطية.

فكوشنر، المتزوج من إيفانكا ابنة الرئيس ترامب، قام بتعبئة طلب تصريحه الأمني الخاص بالبيت الأبيض خطأ، وأعاد تعبئته عدة مرات، بحسب شبكة «سي بي إس».

وقبل العام 2009، ذكر سجله الانتخابي في نيوجيرسي خانة الجنس «غير معروف»، بحسب موقع «ذا هيل» الإخباري.