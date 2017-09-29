تنظر محكمة ألمانية في قضية بطلها حمار قفز على سيارة رياضية من نوع ماكلارين سبايدر في 15 سبتمبر الجاري.

ويقول مالك السيارة، ويدعى ماركوس زان، إنه ركن سيارته في موقف سيارات قريب من أحد الاسطبلات في ولاية هيس الألمانية ففوجئ بحمار يدعى «فيتوس» وهو يقفز على ظهرها.

وتقول الشرطة إن الحمار ربما خلط بين الجزر والسيارة لأن لونها كان برتقاليا براقا.

ويطالب زان صاحب الحمار بدفع 6000 جنيه استرليني لتعويضه عن الضرر الذي لحق بالسيارة، بينما يصر صاحب الحمار على أن اللائمة تقع على زان الذي ركن سيارته التي يقدر ثمنها بـ 300.000 جنيه قرب اسطبل.

وستصدر المحكمة حكمها في هذه القضية اليوم بعد اهتمام إعلامي كبير بها.