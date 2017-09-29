ذكرت مجلة "إكسترا ديبابيتس" الألمانية أن أمراض الأسنان تهاجم مرضى داء السكري بنوعيه، حيث إن ارتفاع نسبة السكر بالدم يشعل العمليات الالتهابية في الجسم.



لذا يعد مرضى السكري أكثر عُرضة للإصابة بالتهاب اللثة أو التهاب دواعم السن من الأصحاء.



ولتجنب الإصابة بهذه الأمراض، يتعين على مرضى السكري العناية الجيدة بصحة الفم والأسنان، حيث ينبغي تنظيف الأسنان بمعدل مرتين يومياً، مع مراعاة استعمال خيط الأسنان لتنظيف الفراغات بين الأسنان.



ومن المهم أيضاً إجراء فحص سنوي لدى طبيب الأسنان لتشخيص الأمراض مبكراً، حيث يتم علاج التهاب دواعم السن بشكل أفضل، كلما تم تشخيصه مبكراً. ويعد علاج هذا الالتهاب مهماً للغاية، لأنه يمكن أن يتسبب في تفاقم السكري.