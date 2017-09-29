تتحدد فصيلة الدم عن طريق الجينات التي يرثها الإنسان من والديه، كما تعتمد على المواد الموجودة في الدم، بحسب موقع "ديلي هيلث بوست Daily Health Post"، ومن تلك المواد:



• الأنتيجين وهي البروتينات الموجودة على سطح خلايا الدم الحمراء، وهي المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة.



• الأجسام المضادة وهي البروتينات المكافحة للعدوى وتوجد في البلازما (الجزء السائل من الدم)، و الأجسام المضادة جزء من الجهاز المناعي الذي يقوم بمهاجمة أنتيجينات محددة إذا وُجدت في الجسم.



نظام الـABO



في ظل هذا النظام، قد ينتمي الدم إلى واحدة من 4 مجموعات:



• A بمعنى أن لديك أنتيجينات A على خلايا الدم الحمراء والأجسام المضادة B (أي الأجسام المضادة التي تهاجم أنتيجينات B).



• B بمعنى أن لديك الأنتيجين B والأجسام المضادة لمكافحة أنتيجينات A.



• AB يعني أن لديك الأنتيجينات A وB، ولكن لا توجد الأجسام المضادة لـA أو المضادة لـB.



• O ليس لديك أية أنتيجينات، ولكن توجد كل من الأجسام المضادة لـA وB.



نظام Rh



يمكن أن تكون لخلايا الدم الحمراء أيضا أنتيجين آخر يسمى عامل ريسوس (factor Rh).



ويمكن لدمك أن يكون:



• RhD إيجابي (ويسمى أيضا W ريسوس إيجابي) بمعنى أن الأنتيجين موجود.



• RhD سلبي (ويسمى أيضاً ريسوس سلبي) بمعنى أن الأنتيجين غير موجود.



وحسب مجموعة ABO ومجموعة RhD يتم تحديد فصيلة دمك. على سبيل المثال، إذا كان الدم هو مجموعة O وRhD إيجابي، فإن فصيلة دمك تكون O إيجابية.



إن المواد المجهرية الموجودة على سطح خلايا الدم والتي تتفاعل مع الجهاز المناعي إما لرفع أو تقليل خطر التعرض لأمراض عدة.



وهذا يعني أنه اعتماداً على فصيلة الدم A، B، AB، أو O قد يكون من المرجح أن تصاب بالسرطان مثلاً، أو القرحة، أو أمراض القلب أو حتى مشاكل الذاكرة.



فصيلة دمك بأمراضك في المستقبلية



النوع A



• يكون الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم A بصفة عامة أكثر عرضة لسرطان المعدة، خاصة إذا كانوا يشربون الكحوليات ويدخنون، بنسبة 20% أكثر من النوعين B وO.



• تكون النساء اللاتي يحملن فصيلة دم A سلبي عاليات الخصوبة خاصة في سن الثلاثينيات، أكثر من غيرهن، وفقاً لما يقوله الباحثون في كلية طب ألبرت أينشتاين في نيويورك.



النوع B



• الأشخاص الذين ينتمون لهذه المجموعة يكونون أكثر عرضة لسرطان البنكرياس.



• كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل المرتبطة بالذاكرة، وكذلك الخرف والزهايمر في السنوات اللاحقة.



• كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالقرحة والعدوى.



• وعادة ما يكون الأيض لدى المنتمين لهذه المجموعة أعلى من أصحاب أنواع الدم الأخرى.



• يمكن لأصحاب النوع B بناء العضلات أسرع وأسهل وعلى هذا النحو، يمكن أن يحققوا نتائج أفضل من ممارسة الرياضة.



النوع O



• الأشخاص المنتمون لهذه المجموعة أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.



• %37 من هذه المجموعة أقل عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس.



• عادة ما تكون هذه المجموعة أقل عرضة للإصابة بالنوبات القلبية وسرطان المعدة مقارنة بالمجموعات الأخرى.



• الرجال الذين ينتمون لهذه المجموعة يكونون عرضة للبدانة.



• وتتسم النساء من النوع O بانخفاض مستويات الخصوبة.



النوع AB



• يكون أصحاب فصيلة الدم AB عرضة لتطور أمراض القلب بنسبة 23% أكثر من الآخرين.



• هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل الأمراض المعرفية.



• الحوامل من فصيلة الدم AB يعانين أكثر من ارتفاع ضغط الدم المعروف باسم "تسمم الحمل".



• أصحاب هذه الفصيلة أكثر عرضة بنسبة 82% للتعرض لمشاكل مرتبطة بالذاكرة.



• يتقاسم أفراد فصيلة الدم AB المزايا والتحديات التي قد يواجهها أفراد كل من فصيلة الدم A وفصيلة الدم B.