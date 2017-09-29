واصلت محكمة جنايات أبوظبي، النظر في قضية موظفة خليجية تعمل في أحد البنوك، تتهمها النيابة العامة، باختلاس مبلغ 20 مليون درهم، وأنفقتها برفاهية غير اعتيادية على شاب خليجي، يصغرها بـ7 سنوات، وشقيقه، بعد أن غرر بها الأول وأوهمها بالزواج على الرغم من أنه متزوج.



ولم يستغرق نظر الجلسة سوى دقائق قليلة، حيث حضر المتهمون برفقة محاميهم، وأشارت هيئة المحكمة في بداية الجلسة إلى عدم ورود كشف بالمبالغ المالية المستولى عليها بالتحديد من قبل المتهمة، فيما طالب المحامي الحاضر مع المتهمة الأولى، إرفاق كشف لبيان إجمالي قيمة المبالغ التي استردها البنك.



وتمسك المحامي بضرورة عرض موكلته على لجنة طبية مختصة بالأمراض النفسية لبيان تصرفاتها ومدى إدراكها العقلي، مع تكفيل موكلته.



وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ في شهر يونيو الماضي، يفيد باستغلال المتهمة، وظيفتها كرئيسة أحد أقسام الحسابات ومسؤولة عن خدمات المتعاملين بالبنك، بأخذ صلاحية إحدى زميلاتها، وتمرير معاملة بحدود غير متوافقة مع الإجراءات المتبعة، واستولت بطرق احتيالية على المبالغ المالية.



وأظهرت التحقيقات، بأن المتهمة أغدقت ملايين الدراهم على المتهمين الثاني والثالث والرابع، وشمل الإغداق إلى جانب السيولة النقدية، سداد مديونيات، وشراء سيارات فارهة وأرقام لوحات مميزة، ورحلات سفر إلى دول أوروبية على درجات رجال الأعمال، وشراء هدايا باهظة الثمن، وساعات ثمينة من ماركات عالمية.