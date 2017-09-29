ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نجمي مسلسل "غيم أوف ثرونز" (صراع العروش) كيت هارينغتون، وزميلته روز ليزلي، قد ارتبطا وتمت خطبتهما في الواقع.



والتقى هارينغتون الذي يؤدي شخصية جون سنو في المسلسل، بليزلي التي تلعب دور إيغريت، في آيسلندا عام 2011، عندما كان الاثنان يصوران الموسم الثاني.



وهارينغتون وليزلي من بريطانيا ويبلغان من العمر 30 عاما.



وكان هارينغتون قد قال في مقابلة مع مجلة "فوغ" العام الماضي: "إذا كنت معجبا بشخص ما ثم تؤدي دور حبيبه في المسلسل فإن الوقوع في الحب يصبح سهلا للغاية"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.



ونشأت قصة حب لفترة وجيزة بين شخصيتي هارينغتون وليزلي في المسلسل، قبل أن تموت إيغريت في أحضان جون سنو ضمن أحداث الموسم الرابع.