خطف عريس كندي الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قاطع جلسة تصوير زفافه لإنقاذ طفل من الغرق، وانتشرت صور الحادثة على نطاق واسع على شبكة الإنترنت.



الثنائي كلايتون وبريتاني كوك كانا يلتقطان صور زفافهما، في كامبريدج (أونتاريو)، عندما لاحظ العريس تخبط الطفل في النهر، فقفز سريعاً إلى النهر وسحب الطفل إلى اليابسة، بينما التقط مصوّر الزفاف صور عملية الإنقاذ.



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع على شبكة الإنترنت. وأثنوا على سرعة بديهة العريس وتجاهله بزته الرسمية وصور الزفاف، ومدح آخرون خيار العروس.