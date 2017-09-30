أظهرت صور كاميرا مراقبة أطلقتها الشرطة البريطانية لحظة دهس أب بريطاني مدرّساً لابنته أمام المدرسة في مدينة ووكينغ.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ذهب الأب راينر شومان (22 عاماً)؛ لإحضار ابنته من المدرسة، فوجد المدرّس جاريث مكارثي يقف أمام مدخل المدرسة ليخبر السائقين بأنهم لا يمكنهم استخدام الموقف الخاص بطاقم المدرسة.



ويُظهر الفيديو إصرار المدرّس على عدم السماح لـ"شومان" باستخدام الموقف، فما كان من "شومان" إلا أنه دهس المدرّس وتحرك به، وهو فوق السيارة حتى سقط داخل المدرسة، كما صدم طالبين في الطريق.



واعترف "شومان" بارتكابه عدداً من المخالفات، بالإضافة إلى القيادة الخطرة، وتم سجنه 10 أشهر.