استطاع قراصنة الكترونيون من تطوير فايروس يقوم بابتزاز المستخدمين من خلال طلب عدة صور عارية بدلاً من الفدية المالية المتعارف عليها.



وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد قد تمكن خبراء شركة "MalwareHunterTeam" من الكشف عن هذا الفيروس، حيث يطلب الفيروس من المستخدمين إرسال 10 صور "عارية" لهم لفك الحظر عن الكمبيوتر.



ويتم تحليل الصور المرسلة من قبل القراصنة، وفي حال تطابق الصور مع مالك الجهاز يتم فك حظر الجهاز.



في الوقت الحالي، لاتوجد أي معلومات حول عدد أجهزة الكمبيوتر المصابة بهذا الفيروس.



ويشار إلى أنه وخلال إصابة الكمبيوتر بهذا الفيروس يتم تشغيل ملف موسيقى تحت إسم "your-mom-gay.mp3"، وتظهر شخصية كرتونية للقطار "توماس".



ولم تقم الشركة إلى الآن بتقديم حل للحماية من هذا الفيروس، بل اكتفت فقط بالكشف عنه.