يبدو أن إيفانكا وميلانيا ترامب تحظيان بشعبية أكثر من الرئيس دونالد ترامب نفسه، حيث ارتفع إقبال السيدات على عمليات التجميل للحصول على مظهري السيدتين الأميركيتين.



وتحدث جراح تجميل عن ارتفاع أعداد اللواتي يرغبن في الحصول على شكل إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس، أو زوجته ميلانيا.



نورمان روي، وهو جراح تجميل، قال إنه منذ الانتخابات التمهيدية عام 2016، كان يجري عملية لسيدة واحدة في الأسبوع، تبدي رغبتها في دفع 37,400 دولار على الأقل، مقابل حشوات مؤقتة وبوتوكس لتظهر كالسيدة ترامب، بحسب صحيفة "ذا تايمز".



أما للحصول على مظهر إيفانكا بشكل دائم، فعليهن دفع 56,000 دولار على الأقل، لتجميل الخدود والأنف.



بدوره صرّح فرانكلين روز، جراح في هوستن، قال إنه أغرق بطلبات النساء اللواتي يردن الحصول على مظهر ميلانيا.

وتظهر الأرقام أن كلا من ميلانيا وإيفانكا تحظيان بشعبية أكبر من الرئيس نفسه، الذي تبلغ 38 بالمائة، بحسب "غالوب".



وسجلت شعبية إيفانكا (35 عاماً) نسبة 44 بالمائة، بحسب استطلاع يوليو، أما السيدة الأولى ميلانيا ترامب (47 عاماً) فكانت شعبيتها 46 بالمائة.