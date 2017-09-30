نشرت خبيرة تجميل انكليزية تُدعى جان سكينر صورة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك حذّرت من خلالها من مرض خطير للغاية.



و الصورة هي لظفر إحدى زبوناتها، وعليه خط أسود اللون في الوسط ليتبين لاحقاً أنّ هذا الخط هو بسبب إصابة السيدة بسرطان الجلد.



وقد توجهت السيدة إلى المستشفى حيث تبين أنّها مصابة بورم ميلانيني حادّ جداً وقد أدى إلى انتشار المرض حتى الغدد اللمفاوية.



يذكر أنّ السيدة المصابة كانت قد توجهت إلى صالون التجميل لوضع طلاء أظافر يُخفي هذا الخطّ الأسود، الذي كانت تظن أنّه نتيجة تجمع الدمّ أو بسبب نقص الكالسيوم، إلّا أنّ جان نصحتها باستشارة الطبيب فوراً.