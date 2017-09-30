يسعى الطفل يوسف البهتيني للخروج من قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عشر سنوات، للمشاركة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن مهارة جسدية فريدة من نوعها.

فقبل شهرين، تلقى الطفل البالغ من العمر 12 عاماً موافقة من إدارة الموسوعة للمنافسة على تحطيم رقم قياسي في قطع مسافة عشرين متراً بجسد ملتفّ على شكل كرة، على أن يقام الاختبار في العاصمة الأردنية. وأعرب عن أمله في أن يحقق الرقم القياسي قاطعاً مسافة عشرين متراً في 14 ثانية، موجّها شكره لشقيقه محمد الذي اكتشف موهبته ودرّبه.

ويقول محمد (21 عاماً) "تلقينا قبولاً منذ شهرين لمشاركة أخي يوسف في موسوعة غينيس في الأردن، نحاول منذ ذلك الحين الخروج من غزة، لكن المعابر مغلقة سواء مع مصر أو إسرائيل".

وتغلق السلطات المصرية معبر رفح الحدودي منذ عدة سنوات إلا أنها تعيد فتحه استثنائياً للحالات الإنسانية في فترات متباعدة، بينما تسمح إسرائيل بمرور أعداد محددة من القطاع الذي تحاصره منذ عشر سنوات، خصوصاً المرضى وذوي الحالات الإنسانية والتجار والمنظمات الدولية، عبر معبر بيت حانون