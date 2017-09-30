وجد علماء النفس الأمريكيون، أن الحرمان من النوم يساعد في مكافحة الاكتئاب.

وأفادت صحيفة "ذي جورنال أوف كلينيكال سايكياتري"، إن العلماء أجروا تحليلا لـ 66 دراسة مستقلة، تم خلالها دراسة تأثير الأرق على الاكتئاب.

واتضح أن اضطراب النوم الكامل أو الجزئي يخفف من أعراض حالة الاكتئاب، ووفقا لعلماء النفس، هذا يؤكد فعالية علاج الاكتئاب بقلة النوم.

وفي وقت سابق، وجد الأطباء الأمريكيون، أن النقص المنهجي في النوم يزيد من احتمالات الوفاة بسبب السكتة الدماغية لدى المصابين بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأوصى الأخصائيون بأن ينام هؤلاء المرضى ست ساعات على الأقل يوميا.

