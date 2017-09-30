ذكرت مجلة "كمبيوتر بيلد.دي" أنه قد لا تظهر فروق نوعية بين لوحات المفاتيح المتوفرة في الأسواق من الوهلة الأولى، ولكن الاختلافات الجوهرية تختفي تحت الأزرار.

وأوضح الخبراء الألمان أن هناك قبة صغيرة من المطاط أو السيليكون (قبة مطاطية) تختفي تحت كل زر في معظم لوحات المفاتيح المتوفرة في أسواق الإلكترونيات، وتعمل هذه القبة على ارتداد الزر لأعلى عند الضغط عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد ما يعرف باسم لوحات المفاتيح الميكانيكية، والتي يتم فيها تركيب مفتاح بزنبرك معدني (Switch) تحت كل زر من أزرار لوحة المفاتيح، وتكفل هذه النوعية من لوحات المفاتيح شعورا ثابتا بالكتابة، علاوة على أنها تمتاز بأنها أكثر دقة وأطول عمرا مقارنة بلوحات المفاتيح المزودة بقبة مطاطية.

وتحظى لوحات المفاتيح الميكانيكية بإقبال كبير من المستخدمين كثيري الكتابة وعشاق الألعاب، علاوة على أنها توفر العديد من المزايا الأخرى؛ حيث يمكن الضغط على عدة أزرار في نفس الوقت، دون حدوث أي فقدان لمعلومات المدخلات.

وبفضل الدوائر والتوصيلات الأكثر تعقيدا فإن لوحات المفاتيح الميكانيكية تستجيب بشكل طبيعي عند الضغط المتزامن على الأزرار المتجاورة، ولكن في حالة لوحات المفاتيح المزودة بقبة مطاطية فإنها تستجيب ببطء أو لا تستجيب على الإطلاق بسبب الأزرار المجمعة في وحدات تحكم.