قالت الجمعية الألمانية لأبحاث النوم وطب النوم إن انقطاع النفس أثناء النوم يستلزم زيارة الطبيب فوراً لأنه في هذه الحالة لا يتم إمداد الجسم بقدر كاف من الأوكسجين لفترة قصيرة.

وأضافت أن انقطاع النفس أثناء النوم يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والأزمة القلبية والسكتة الدماغية.

وتتمثل المشكلة هنا في أن الأشخاص، الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم، لا يلاحظون ذلك في الغالب ويواصلون النوم. ويمكن الاستدلال على انقطاع النفس أثناء النوم من خلال ملاحظة بعض العلامات بعد الاستيقاظ مثل الصداع وجفاف الحلق والنعاس أثناء النهار.

وهناك بعض السترات، التي تمنع تقلب النائم لوضعية النوم على الظهر، وهو الوضع، الذي يتسبب في انقطاع النفس. كما أن أقنعة التنفس الخاصة يمكن أن تكون مفيدة في مثل هذه الحالة، إذا تم ارتداؤها طوال الليل؛ حيث ينتج عنها ضغط بسيط، وتقوم بضخ الهواء المحيط في الشعب الهوائية.