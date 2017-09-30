عندما تغلب نوازع الشر على فطرة الإنسان وتصبح مصلحته أولى من كل اعتبار حتى لو تعلق الأمر بأقرب مقربيه، عندها يمكن تصور أي شيء يحدث خارج الفطرة السوية، وهو ما يبرز جلياً في هذه القصة التي حدثت في الامارات وتروي حكاية شاب أجهز على شقيقه حتى الموت بسبب ذاكرة هاتف لا تتعدى قيمتها 100 درهم.. قصة تعكس مدى غياب العقل ناهيك عن القيم النبيلة التي يحملها أي إنسان، لا سيما إذا تعلق الأمر بالأسرة التي تفككت بعد الجريمة المشؤومة، والتي أقدم عليها شاب آسيوي.

أم آسيوية الجنسية، تبلغ من العمر أربعين عاماً، فُجعت بمقتل ابنها على يد شقيقه في الساعات الأولى من بزوغ الفجر وذلك بسبب ضياع ذاكرة كاميرا قيمتها لا تتعدى مئة درهم !!! ولفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة بعد ساعات بسبب ضربة وجهها له شقيقه على رأسه أدت إلى نزيف حاد وتهتك بجدار الجمجمة مما أدى إلى وفاته بعد نقله إلى مستشفى الشيخ خليفة، وحاولت الأم إخفاء معالم الجريمة لحماية ابنها الجاني من الدخول للسجن إلا أن فطنة رجال الشرطة والنيابة العامة استطاعوا فك طلاسم القضية واعترف الجاني بجريمته التي أدت لضياع الشقيقين وذلك بوفاة أحدهما ودخول الآخر السجن وتركا خلفهما الحزن العميق ينخر فؤاد أمهما وشقيقتهما.

أصل الحكاية

ذهب الشاب الآسيوي الجنسية البالغ من العمر أربعة وعشرين عاماً يقيم في عجمان ويعمل موظفاً في إحدي الشركات بعد منتصف ليلة الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي، إلى غرفة والدته، حيث كانت تنام مع شقيقته وأيقظهما وسأل والدته عن ذاكرة (كاميرا) كانت في غرفته ولم يجدها (وهي تعود إلى أحد أصحابه) وأجابت والدته بأنها وجدت قطعة سوداء صغيرة ورمتها في سلة المهملات وما كانت تعرف بأنها ذاكرة (كاميرا) وسوف تقوم عند الصباح الباكر بالبحث عنها.

إلا أن الجاني أصبح يصرخ بصوت عالٍ أيقظ شقيقه من النوم والذي جاء يعرف سبب النقاش الحاد بينهما وأخبرته بالأمر وتعهد المجني عليه بشراء ذاكرة جديدة مؤكداً بأن قيمتها لا تتعدى مئة درهم وأن الأمر لا يستحق هذا الصراخ في وجه أمه.

واحتدم النقاش بين الشقيقين حتى حصل شجار بينهما وتعارك بالأيدي وحاولت الأم وابنتها فض المشاجرة إلا أن الجاني غافلهما والتقط مقصاً كان موجوداً بذات الغرفة قام بتسديد طعنة في الجهة اليمنى لجبهة المجني عليه مما أدى إلى حدوث كسر بجمجمته وتهتك بأنسجة المخ وحدوث نزيف ضاغط على سطح المخ وتوقف عمل المراكز الحيوية للمخ.

مشهد مأساوي

وتفيد الشهادة الأولى في تحقيقات النيابة العامة وهي شقيقة الجاني والمجني عليه بأن المشهد بعد ضرب الجاني شقيقه كان أليماً، حيث نزفت دماء غزيرة وقامت الأم بالتحدث إليه إلا أنه فقد القدرة على الكلام وحاولت رشه بالماء إلا أنه لم يستجب، فقامت والدتها بالاتصال بشقيقها الذي جاء مسرعاً وحمل المجني عليه بمساعدة الجاني إلى مستشفى بعجمان، وبعد مرور ساعة اتصل خالها بأمها يخبرها بأن الأمر يمكن أن يصبح قضية وتدخل الشرطة إلا أن الأم رفضت الأمر وقالت له: لا أريد لابني الدخول إلى السجن الرجاء مساعدته بشتى السبل، حتى باختلاق قصة تفيد بأنه سقط بالحمام.

وذكرت الشاهدة بأنها قامت بمساعدة أمها بكسر باب الحمام وخلع عدد من الأنابيب حتى يظن رجال الشرطة بأن الحادثة مجرد سقوط داخل الحمام وقامت الأم بتنظيف المنزل بمطهر من الدماء وإخفاء أداة الجريمة المقص ورميه في سلة المهملات.

واعترف الجاني بكافة تفاصيل الجريمة وكذلك الأم بنفس ما ذكرته ابنتها في تحقيقات النيابة العامة وأن ما قامت به كان حرصها لحماية ابنها الجاني من الدخول إلى السجن، وكما اعترف الخال وتراجع أمام رجال الشرطة بعد وفاة المجني عليه من أقواله الأولى بأنه سقط في الحمام وأن الجاني قام بضرب شقيقه وعليه تم توجيه تهمة القتل العمد للمتهم وإحالة أوراق القضية للمحكمة.