إذا كنت تنام بجانب شخص يكثر من الشخير أثناء النوم، فأنت تعلم قدر المعاناة التي تتحملها.

وليس فقط من ينام بجانب الشخص الذي يصدر أصوات الشخير هو من يعاني، بل أن الشخص نفسه يشعر بالألم في بعض الأوقات.

وعادة ما يحدث الشخير بسبب تراخي عضلات الحلق، لذلك فإن تمرين عضلات الحلق مهم للغاية من أجل التخلص من هذه العادة.

وتؤكّد دراسة أمريكية حديثة أنه من خلال القيام ببعض التمرينات اليومية لبضع دقائق يمكن التخلص من الشخير بنسبة 60%.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، تعرف هذه التمرينات باسم “يوغا الفم” وتشمل الخطوات التالية:

– افتح فمك جيدًا واخرج لسانك قدر المستطاع

– قم بشد لسانك ناحية اليمين واليسار وفي الأعلى والأسفل

– قم بغناء مقطع أغنية عن طريق “الهمهمة”

وكل ما عليك فعله هو أن تقوم بهذه التمرينات قبل الذهاب إلى النوم.