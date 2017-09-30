أنجبت امرأة طفلها بشكل غير متوقع في أحد الشوارع في مقاطعة تشجيانغ في الصين، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنّ المرأة كانت تقود دراجتها حين أحسّت بالطلق فجأة، فحذرها المارة بأنّ طفلها يخرج وهي واقفة.

انتشر الفيديو بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تظهر فيه المرأة واقفة إلى جانب دراجتها، وتدخل المارة لمساعدتها في الولادة وإخراج الطفل ولفّه بقماشة.

ووفقاً لصحيفة "موديرن إكسبرس"، فقد "حدث الأمر بسرعة كبيرة، حين كانت الأم تركب دراجتها فأحسّت بالطلق وخرج الطفل بشكل غير متوقع".