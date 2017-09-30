سجن شاب في ملبورن في أوستراليا بعدما ادعى أنه أخطأ بين حبيبته وشقيقتها التوأم مغتصباً إياها، وفق ما ذكر موقع "الدايلي ميل" البريطاني.

وذكرت صحيفة " Herald Sun" أنّه حكم على الشاب العشريني بالسجن لمدّة أربع سنوات بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الوحشي.

وكان الشاب قد أخبر الشرطة بأنّ الضحية كاذبة وقد تصرّفت بطريقة مغرية لإغوائه. كما استمعت المحكمة أنّه أخبر الضحية بأنّه كان لديه نزوة جنسية تجاهها.

كانت الضحية تقيم مع شقيقتها وحبيبها بعدما انفصلت عن شريكها. وذكرت أنّها كانت نائمة في الغرفة المجاورة عندما دخل عليها الشاب للتحدّث معها، وبعد وقت قصير نزع ملابسها واغتصبها. وبعد الهجوم، اتّصل بحبيبته وأخبرها أنّ شقيقتها اعتدت عليه جنسياً. وكرّر الادعاء نفسه أمام الشرطة، ثمّ ادّعى لاحقاُ أنّه أخطأ بين حبيبته وشقيقتها التوأم.

من جهتها، ابتعدت الضحية عن شقيقتها ولم تعد تكلّمها، كما حاولت الانتحار مرّات عدّة، وقالت:"كل ما أردته هو أن يعتذر الشاب ويعترف بفعلته من أجل شقيقتي".