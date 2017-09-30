أكدت تقارير ان كيم كارديشيان وزوجها كانيي وست ينتظران طفلا ثالثا ومن المتوقع أن يستعين الزوجان بأم بديلة لإنجاب طفلهما.

وجاء تأكيد كيم للخبر في إعلان أذيع اول من امس الخميس خلال موسم جديد من برنامج تلفزيون الواقع «كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز». وبذلك فإن ثلاثا من الشقيقات كارديشيان سيستقبلن مواليدهن خلال نفس الفترة تقريبا.

وذكرت عدة تقارير إعلامية الأسبوع الماضي أن كلوي كارديشيان (33 عاما) وكايلي جينير (20 عاما) أصغر أفراد العائلة الشهيرة تنتظران أول مولودين لهما. ولم تؤكد أي منهما التقارير أو تنفها.

وسرت شائعات في حزيران عن أن كيم ووست استعانا بأم بديلة لإنجاب طفلهما الثالث بسبب مضاعفات صحية خطيرة عانت منها نجمة تلفزيون الواقع خلال حمل ووضع طفليها نورث التي تبلغ من العمر أربعة أعوام وسينت وعمره عام واحد.

وظهرت كيم في الإعلان الترويجي الخميس وهي تبلغ شقيقتها كلوي بالخبر السار عبر الهاتف.

وقالت كيم: «ماذا يحدث كل مرة عندما أقول: ‬‬خمني؟».

وأجابتها كلوي: «يكون هناك حمل؟».

لتعلن كيم: «ننتظر مولودا!».

وكشفت كيم عن تفاصيل على مدونتها عن المصاعب التي مرت بها خلال الولادة في المرتين وتحدثت عن التفكير في الاستعانة بأم بديلة لإنجاب أطفالها مستقبلا.

ويعود «كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز» في موسمه الـ14 يوم الأحد على شبكة «إي!» التلفزيونية. ولم يتطرق إعلان الخميس الماضي إلى ما تردد عن حمل كلوي وكايلي.