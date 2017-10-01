أظهرت مجموعة من الصور الملتقطة لروبوت كان متواجدا في عرض "طوكيو غيم شو" كيف أن الخط الفاصل بين شكل المرأة والروبوت بدأ يختفي.

ولم يصدق المتابعين عيونهم عندما رأوا روبوتا يشبه الإنسان إلى حد كبير، بحيث لا يمكن التفريق بينه وبين شكل المرأة العادية.

وكان هذا الروبوت متواجدا في مؤتمر الألعاب اليابانية، لعرض لعبة "بلاي ستيشن 4"، كما تم عرض عدد من الألعاب اليابانية والعالمية في المؤتمر، الذي يُعقد سنويا منذ 21 عاما.



وكان الروبوت "الأنثى الجميلة" واقفا إلى جانب العديد من الروبوتات الأخرى، ويبدو كأنه أنثى حقيقية بوجه أقرب إلى الطبيعة البشرية، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى متعلقة بحركة الأطراف.

ويصور مقطع الفيديو كيفية تحرك وابتسام الروبوت، وسط ذهول المتفرجين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.