ذكر مسؤولو الدفاع المدني في شمال شرقي المكسيك أن مطرا خفيفا هطل في البلاد وكان مصحوبا بأسماك صغيرة تسقط من السماء.

وجاء في بيان مقتضب للدفاع المدني في ولاية تاماوليباس أن الأمطار يوم الثلاثاء في مدينة تامبيكو الساحلية اشتملت على أسماك.

وتظهر الصور التي نشرت على صفحة الوكالة على موقع فيسبوك أربع سمكات صغيرة في كيس وأخرى على رصيف.

ووفقا لمكتبة الكونغرس الأميركية، فإن هذا الأمر ظاهرة تم الإبلاغ عنها منذ العصور القديمة.

ويعتقد العلماء أن الأعاصير فوق المياه يمكن أن تكون مسؤولة عن سحب الأسماك إلى الهواء، حيث يتم حملها ثم تسقط على الأرض.