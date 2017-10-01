ردت الروائية والكاتبة السعودية الدكتورة بدرية البشر، على تغريدة زوجها النجم الكوميدي ناصر القصبي، بإيجابية، عندما أكدت أن الأحداث المهمة تقسم إلى ردود فعل جادة، وأخرى ممانعة، وثالثة يكون فيها خفة دم.

وقالت في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" "النكت رافد يطري القضية، ويجعل منها محل نكتة، كما أنها شكل من أشكال حيوية الحدث".

وأضافت: "لذا، واضح أن السعوديين اليوم ينافسون الجنسيات الأخرى في خفة الدم (الطقطقة). خلهم يوسعون صدرونا".

واعتبرت البشر أن هناك خطوات ملموسة تبنت تطوير المرأة لتمكينها من دور يضعها كاملة الأهلية، ويوسع من نطاق حركتها ويمكنها من حقوقها وممارسة دورها بشكل إيجابي، وهذا يعكس اهتمام دولة حديثة تتعامل مع المرأة بشكل مسؤول، ومواطنة كاملة الأهلية، لافتة إلى أنه شيء مهم لكل المجتمعات الإنسانية وليس للسعودية فقط.

