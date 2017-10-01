أطلقت شركة "يونيليفر" العالمية منتجات عناية شخصية أثارت ضجة، إذ حملت الأحرف الأولى من اسم كيم جونغ أون، رئيس كوريا الشمالية.



ووفقا لموقع "ماشبل"، حملت المنتجات الجديدة أحرف "كاي جاي او"، وهي نفس أحرف اسم كيم جونغ أون، ولم تكتشف الشركة تشابه الأحرف إلا بعد إطلاق المنتجات المكونة من الشامبو، وسائل الاستحمام، والصابون.

وقال ألان يوب، مدير قسم مواد العناية الشخصية بالشركة: "لم أكتشف تشابه الأحرف إلا بعدما قمنا بترخيص المنتج".

وكان مقررا نشر المنتجات الجديدة في السوق الصينية، بعد إنهاء 6 أشهر من عمليات التطوير.

وتعد شركة "يونيليفر" من أكبر شركات العناية الشخصية ومواد التنظيف في العالم، وقاربت عوائد الشركة العام الماضي 60 مليار دولار.

