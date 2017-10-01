وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأميركية (FDA) على جهاز لمراقبة مستويات الغلوكوز في الدم يمكن استخدامه بدلا من الاختبارات التي تعتمد على أخذ عينة دم من الأصابع بواسطة الإبر.

ويؤدي الألم الذي يصاحب الطريقة التقليدية لقياس الغلوكوز وتكلفة مستلزماتها إلى نفور العديد من مرضى السكري من متابعة حالة المرض.

والنظام الجديد الذي يطلق عليه اسم FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring System يعتمد على وضع سلك استشعار صغير تحت سطح الجلد، ثم تمرير جهاز يقوم بوظيفة "القارئ المحمول" فوقه لإصدار موجات تقيس مستويات الغلوكوز في الدم.

وقالت إدارة الأغذية والأدوية في بيان إن الأشخاص البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما يمكنهم استخدام هذا النظام الجديد.

وقال دونالد بيري المسؤول في المنظمة إن FDA تهدف إلى تسهيل حياة مرضى السكري الذين يعانون من أمراض مزمنة، وتجنب الآلام التي تصاحب اختبارات فحص الدم.

والجهاز الجديد، حسب أسوشييتد برس، يمكن استخدامه لمرضى السكري من النوعين الأول والثاني، ومن المقرر أن يكون متاحا في الصيدليات بأميركا خلال الشهور المقبلة، ولم تفصح آبوت، الشركة المصنعة له، عن سعره بعد.