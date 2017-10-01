تحت هذا العنوان قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنها المرة الأولى على الإطلاق يتواجد ثلاثة من رؤساء الولايات المتحدة السابقين: بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، في منافسات كأس الرئاسة، ويشاركون في الاحتفالات.

وقد التقط لاعب الجولف تيم ميكليسون؛ صورة السيلفي مع الرؤساء السابقين الثلاثة، وهكذا نشأ في القاعة الرياضية نوعٌ من المنافسة حول السيلفي الأفضل على الإطلاق، هل هي مع مجموعة المشاهير أم مع الرؤساء السابقين؟

واختار مذيعو "سي إن إن" سيلفي الرؤساء، قائلين: لن يكون دائماً لديك هؤلاء الرؤساء الثلاثة في نفس الزمان والمكان.